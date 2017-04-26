За прошедший период, благодаря целенаправленной политике Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане сформирована современная транспортная инфраструктура, дорожно-транспортный сектор страны постоянно совершенствуется и активно развивается.

Об этом на открытии в Баку Экспо Центре 16-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian/Translogistica 2017 заявил министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

По его словам, созданная в стране инфраструктура и условия, предлагаемые зарубежным партнерам, позволяют осуществлять крупные объемы транзитных грузоперевозок и способствуют трансформации капиталовложений в прибыль.

Министр отметил, что сегодня в поселке Алят Гарадагского района Баку строится крупный морской торговый порт, на территории которого будет функционировать специальная экономическая зона (СЭЗ) типа зоны свободной торговли (Free trade zone).

Это, по словам Р.Гулузаде, расширит возможности инвестирования в Азербайджан.

«Впереди еще немало работы, но страна готова достойно выполнить все поставленные задачи», - подчеркнул глава ведомства.

Р.Гулузаде напомнил, что Азербайджану принадлежит важная роль связующего звена между Востоком и Западом.

«Наша страна уже нашла признание в качестве одного из основных мировых партнеров в такой важной сфере, как транзит грузов», - сказал Р.Гулузаде, отметив постоянный рост в стране пассажиро- и грузоперевозок всеми видами транспорта.

Каспийская международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian/Translogistica 2017 - одно из ведущих транспортных событий Каспийского региона, собирающая на своей площадке как ключевые государственные транспортные структуры, так и коммерческие организации в области железнодорожного транспорта, морской индустрии, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.

Поддержку выставке оказывают Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также TRACECA (Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

В этом году в выставке TransCaspian/Translogistica принимают участие 88 компаний из 14 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Казахстана, России, Турции и др.

Новые компании составляют 30% от общего числа участников выставки.

Наряду с коммерческими компаниями TransCaspian/Translogistica 2017 собрала госсструктуры – ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Бакинский международный морской торговый порт, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Каспар) Государственная морская администрация АР, «Украинская железная дорога» (ПАО «Укрзализныця») и их дочерние предприятия, ЗАО «Астраханский морской порт» и др.

Сектор «Грузоперевозки и логистика» предоставляет грузовладельцам оптимальные пути перевозки грузов железнодорожным и морским транспортом, сектор «Морская индустрия» - модели многофункциональных аварийно-спасательных судов, лодок и многоцелевых скоростных, а также услуги по проектированию, модернизации и переоборудованию морских и речных судов, инженерному обеспечению конверсий, строительству понтонов, причалов и яхтенных марин «под ключ».

В выставке также принимает участие Турецкая ассоциация судостроителей.

Традиционный сектор «Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав» предоставляет модели локомотивов и вагонов, услуги по ремонту и производству железнодорожного транспорта, а также продукцию по автоведению, системы регистрации расхода топлива, система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза, технологическое оборудование для диагностики.

Среди иностранных VIP-гостей выставки - заместитель министра дорожного и городского развития Ирана Амир Амини, замминистра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, Национальный секретарь Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA в Иране Мехран Хамисизаде, Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) МПК TRACECA Мирча Чиопрага.

На одной площадке с TransCaspianTranslogistica проходят две выставки по смежным секторам - 7-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017 и 4-я Каспийская международная выставка «Катера и яхты» CIBS 2017.

Для профессиональных посетителей выставка открыта с 26 по 28 апреля, для студентов – 28 апреля.

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