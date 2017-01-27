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Экономика

Одна из российских авиакомпаний получила допуск на совершение полетов в Азербайджан 27.01.2017 16:03

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на выполнение регулярных пассажирских перевозок в Азербайджан.

Об этом говорится в проекте приложения к протоколу, подготовленном структурным подразделением «Росавиации» (Федеральное агентство воздушного транспорта России) для рассмотрения межведомственной комиссией при Минтрансе РФ по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и/или грузов. Документ размещен на официальном сайте «Росавиации».

В нем указывается, что перевозчик «Уральские авиалинии» получил допуск к выполнению регулярных пассажироперевозок по маршруту Санкт-Петербург с частотой полетов 4 раза в неделю.

Кроме того, будет проведено голосование по предоставлению допуска к выполнению регулярных пассажироперевозок по маршруту Санкт-Петербург – Баку с периодичностью 3 раза в неделю.

Допуск могут получить авиакомпании «Уральские авиалинии», NordStar и «Нордавиа».

«С октября 2008 года допуск к выполнению пассажирских перевозок по маршруту Санкт-Петербург – Баку имеет авиакомпания «Россия», которая совершает полеты 7 раз в неделю.

Начиная с сезона расписания ИАТА «Лето»-2017 возможно увеличение частоты полетов до 10 раз в неделю при условии выполнения полетов вторым назначенным авиапредприятием РФ», - говорится в документе.

Алена Салаева, Э.Т. 

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Одна из российских авиакомпаний получила допуск на совершение полетов в Азербайджан
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