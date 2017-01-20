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Экономика

В 2016 году ВВП Азербайджана снизился на 3,8% - Госкомстат 20.01.2017 11:21

В 2016 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана составил 59 млрд 987,7 млн манатов, что на 3,8% ниже показателя за 2015 год.

«Основной причиной является снижение объема производства в строительном секторе на 27,6%», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственного комитета Азербайджана по статистике.

За отчетный период 39 млрд 403,1 млн манатов, или 65,7% ВВП было сформировано в ненефтяном, 20 млрд 584,6 млн манатов (34,3%) - в нефтегазовом секторе. 

22 млрд 434,5 млн манатов, или 37,4% ВВП пришлось на долю промышленности с ростом на уровне 0,4%, 6 млрд 152,2 млн манатов, или 10,3% - торговли, ремонта транспортных средств (рост на 1,5%), 6 млрд 004,4 млн манатов (10%) – строительства (- 27,6%), 4 млрд 102,4 млн манатов (6,8%) - транспортного и складского хозяйства, 3 млрд 369,6 млн (5,6%) - сельского, рыболовного и лесного хозяйств (+ 2,6%), 1 млрд 436,3 млн манатов (2,4%) - размещения туристов и общепита (+ 0,1%), 1 млрд 060,2 млн манатов (1,8%) - сектора связи и информации (+ 4,5%), 10 млрд 836,9 млн манатов, или 18% - прочие сферы.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 4 млрд 591,2 млн манатов, или 7,6% ВВП.

По итогам 2016 года ВВП на душу населения составил 6 тыс. 223,8 маната ($3 тыс. 514,9 по курсу Центробанка Азербайджана на 30 декабря 2016 года, который составлял 1,7707 AZN/USD).

Напомним, что в 2015 году ВВП вырос в Азербайджане на 1,1%, в 2014 году – на 2,8%.

Алена Салаева, Ф.Б.

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