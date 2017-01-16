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Экономика

В 2016 году инфляция в Азербайджане превысила 12% - Госкомстат 16.01.2017 16:04

В 2016 году в сравнении с 2015 годом потребительские цены и тарифы на услуги увеличились в Азербайджане на 12,4%.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по статистике.

В частности, товары продовольственного назначения за год подорожали на 14,7%, непродовольственного – на 16,7%, цены и тарифы на платные услуги населению выросли на 5,8%.

При этом в декабре в сравнении с ноябрем инфляция составила 3%. За месяц цены на продовольственные товары увеличились на 4,1%. Непродовольственные товары подорожали на 2,2%, платные услуги – на 2,4%.

В декабре из товаров продовольственного назначения подорожали рис, мука, гречневая крупа, макаронные изделия, говядина, баранина и мясо кур, рыбные продукты, колбасные изделия, молочные продукты, сыры и яйца, сливочное и растительное масло, сахар и сахарный песок, чай, кофе, какао, яблоки, груши, айва, гранаты, бананы, хурма, киви, апельсины, мандарины, помидоры, огурцы, белокочанная капуста, зелень, свекла, картофель, репчатый лук и чеснок.   

Зафиксировано снижение цен на лимоны, морковь и табачные изделия.

Из непродовольственных товаров подорожали ткани, одежда и обувь, строительные материалы, мебель и предметы быта, ювелирные изделия, ковры и прочие напольные покрытия, стеклянные изделия, посуда, бытовые приборы, телевизоры, телефоны и фотоаппараты, персональные компьютеры, канцелярские принадлежности, легковые автомобили и запчасти к ним.

Из платных услуг повысились тарифы на электроэнергию, увеличилась плата за аренду квартир. Зафиксирован также рост стоимости туристических поездок за пределы республики.

В декабре выросли тарифы на международные пассажироперевозки воздушным и железнодорожным транспортом, повысились цены на ремонт автомобилей, бытовых приборов, мебели, предметов быта, подорожали услуги стоматологов и косметологов, а также парикмахерских.

Напомним, что в ноябре 2016 года в сравнении с октябрем того же года инфляция в Азербайджане составила 1,7%, в октябре в сравнении с сентябрем - 1,3%, в сентябре в сравнении с августом - 2,3%, в августе в сравнении с июлем - 0,5%.

В июле прошлого года дефляция составила 0,3%, в июне - 0,5%, в мае - инфляция на уровне 0,1%, в апреле - 0,2%.

Госкомстат не приводил изменение цен в марте в сравнении с февралем, а также в феврале по отношению к январю. При этом в январе 2016 года по отношению к декабрю 2015 года рост потребительских цен составил в Азербайджане 5,8%.

В 2015 году в стране была зафиксирована инфляция на уровне 4%, в 2014 году - 1,4%, 2013 году - 2,4%, 2012 году - 1,1%, 2011-м - 7,9%, а в 2010 году – 5,7%.

Алена Салаева, Э.Т.

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