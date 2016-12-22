В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 декабря состоялось внеочередное заседание Тарифного совета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании принято решение о внесении изменений в соответствующие тарифные регуляции, связанные с тарифами продажи природного газа и электроэнергии, от 28 ноября текущего года.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, согласно изменениям, льготный лимит на потребление природного газа для населения увеличен с 1500 кубометров до 1700 кубометров в год, а тариф розничной продажи газа сверх указанного объема установлен на уровне 20 копеек.

А льготный лимит на потребление электроэнергии увеличен с 250 до 300 кВт/ч в месяц, цена за потребление электроэнергии сверх указанного объема установлена на уровне 11 копеек.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Тарифного совета Азербайджана, в ходе которого были рассмотрены цены на природный газ, электроэнергию, печной мазут и топливо для реактивных двигателей.

Р.Д., И.А.