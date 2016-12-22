USD1.7575
EUR1.8300
RUB0.0287
Brent55.52
WTI53.49
Золото1 978.42
S&P 500 Index2 270.76
Nikkei 22519 434.11
Экономика
Bu xəbər
azərbaycanca

В Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричества 22.12.2016 19:17

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 декабря состоялось внеочередное заседание Тарифного совета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании принято решение о внесении изменений в соответствующие тарифные регуляции, связанные с тарифами продажи природного газа и электроэнергии, от 28 ноября текущего года.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, согласно изменениям, льготный лимит на потребление природного газа для населения увеличен с 1500 кубометров до 1700 кубометров в год, а тариф розничной продажи газа сверх указанного объема установлен на уровне 20 копеек.

А льготный лимит на потребление электроэнергии увеличен с 250 до 300 кВт/ч в месяц, цена за потребление электроэнергии сверх указанного объема установлена на уровне 11 копеек.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Тарифного совета Азербайджана, в ходе которого были рассмотрены цены на природный газ, электроэнергию, печной мазут и топливо для реактивных двигателей.

Р.Д., И.А.

5018количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ЮАР трех братьев растерзали во время изнасилования крокодилаПрезидент Германии протянул руку мусульманке в хиджабе – что сделала она? – ВИДЕОПоявилось видео взрыва у метро в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЭрдоган объяснил, почему убийцу посла РФ ликвидировали на местеНезрин Мамедбейли: «Мы продали квартиру в городе и переехали в поселок, чтобы разместить больше животных…» - ФОТОЗверства, геи и мятеж. Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год - ФОТОВ Баку вынесен суровый приговор мужчине, убившему женщину – ФОТОТяжелый апрель: молодой скульптор не дожил месяц до 22-х лет, отдав жизнь за Родину в Карабахе… - ФОТОВ Баку проститутки сдали в полицию сутенершу, заставлявшую их работать на износПрощание с убитым в Турции послом России - ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 декабря20:57 В Азербайджане будет создано Агентство МСП20:46 Россия и Турция договорились о новых авиарейсах между странами20:39 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления20:22 Для стратегических целей, связанных с малым и средним бизнесом, требуются инвестиции на сумму 700 млн манатов20:02 Бахрам Багирзаде рассказал о жестоком розыгрыше над Джавидом Имамвердиевым: К нему звонил весь город!19:40 Жизнь под толщей льда: удивительный подводный мир Антарктики – ВИДЕО19:31 АМОР вошел в Национальный подготовительный комитет по проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов - ФОТО19:17 В Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричества19:14 Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения18:59 Тренерский комитет АФФА посетил «Сумгайыт»18:52 В Италии прошла выставка, посвященная архитектуре Азербайджана – ФОТО18:45 Опубликована стратегическая дорожная карта по производству потребтоваров на уровне малого и среднего бизнеса18:35 МФЛ и Papa John`s подписали договор о сотрудничестве18:28 Жонас Песалли: «У меня завершается контракт с «Нефтчи», но клуб предложил остаться»18:20 Курс маната к доллару на пятницу, 23 декабря