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Xроника

Президент Азербайджана наградил победителей соревнований по боксу Исламиады в Баку - ФОТО 19.05.2017 00:45

18 мая завершились соревнования IV Игр исламской солидарности по боксу, проходившие в Baku Crystal Hall.

Азербайджанские боксеры завоевали на Исламиаде 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев и члены его семьи наблюдали за финальными поединками соревнований.

Первую золотую медаль в актив сборной Азербайджана по боксу на Исламиаде записал Джавид Челебиев, ведущий борьбу в весовой категории 60 килограммов. Одержав победу в решающем поединке над иракцем Аммаром Кербелаи со счетом 5:0, наш боксер стал чемпионом «Баку-2017». Бронзовых медалей в этой весовой категории были удостоены туркмен Хурсад Иманкулиев и представитель Казахстана Султан Заурбек.

Глава государства, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев вручил медали спортсменам-победителям.

В честь нашего чемпиона прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

55-ю золотую медаль Азербайджана на Исламиаде в соревнованиях по боксу завоевал Теймур Мамедов, выступающий в весовой категории 91 килограмм. В решающем поединке Т.Мамедов одержал победу над турком Бураком Акшином со счетом 3:2. Обладателями бронзовых медалей в этой весовой категории стали сириец Элдин Алаагхоуссоун и марокканец Абдельджалил Абухамда.

Третью золотую медаль в актив сборной Азербайджана по боксу записал Мухаммедрасул Меджидов. В финале соревнований в весовой категории свыше 91 килограмма наш спортсмен нанес поражение сирийцу Манафу Асаади со счетом 4:1. Бронзовых медалей в этой весовой категории были удостоены марокканец Мохаммед Аржаоуи и иорданец Хуссейн Йашаиш.

Наш боксер Тамерлан Абдуллаев, вышедший на ринг в весовой категории 69 килограммов, довольствовался серебряной медалью. В решающем поединке наш спортсмен потерпел поражение от узбека Бобо-Усмана Батурова. Илья Очкин из Казахстана и представитель Сирии Ахмад Гхоссон довольствовались бронзовыми медалями.

Наш призер Олимпиады Кямран Шахсуварлы (75 кг) в финале встретился с Турсунбаем Кулахметом из Казахстана. В поединке, прошедшем в напряженной спортивной борьбе, Кямран Шахсуварлы потерпел поражение и занял второе место. Обладателями бронзовых медалей в этой весовой категории стали камерунец Вилфред Диеуудонне Сеи Нценуе и марокканец Йоуннес Гарроуми.

Третью серебряную медаль в актив нашей команды по боксу записал Рауф Рагимов (81 кг). Р.Рагимов, встретившись в поединке за золотую медаль с туркменом Арсланбеком Ачиловым, потерпел поражение и поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Египтянин Абдельрахман Абдельгаввад и турецкий боксер Джем Карлыдаг были удостоены бронзовых медалей.

Азербайджанский боксер Тайфур Алиев (56 кг) завершил соревнования с бронзовой медалью.

Таким образом, азербайджанские боксеры, завоевав на IV Играх исламской солидарности 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль заняли первое место на Исламиаде в командном зачете.

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