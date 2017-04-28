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Xроника

В Азербайджане будет усилен контроль за соблюдением трудового законодательства в строительной сфере 28.04.2017 19:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на усиление контроля за соблюдением трудового законодательства в строительной сфере с целью предотвращения неофициальных трудовых отношений, защиты трудовых прав граждан, норм соцобеспечения, а также организации мониторинга посредством использования современных инноваций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу, в качестве пилотной версии на первом этапе будет создан электронный реестр строящихся многоквартирных зданий, а также физических и юридических лиц, занимающихся строительством данных объектов.

В целях получения информации о работниках, трудовой контракт которых вступил в юридическую силу, в вышеуказанный реестр будет интегрирована электронная система информации по уведомлению о трудовом контракте.

Также для определения лиц, привлеченных к работе (услугам) без трудового контракта, на территории строительных объектов, за счет физических или юридических лиц, осуществляющих строительство, будут установлены камеры наблюдения, работающие в режиме реального времени.

В целях осуществления мониторинга и координации контрольной деятельности по предотвращению неофициальных трудовых отношений будет создан Центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Р.Д., И.А.

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