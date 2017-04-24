Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю:

1.Оказать единовременную материальную помощь в размере 1000,0 (тысяча) маната участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в размере 500,0 (пятьсот) маната – вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов; лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период; работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны; лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Великой Отечественной войны, а также участникам блокады Ленинграда.

2.В целях исполнения части 1 настоящего Распоряжения:

2.1.выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики средства в размере 7,2 миллиона (семь миллионов двести тысяч) манатов;

2.2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить перечисление данных средств на специальный счет Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики;

2.3.Государственному фонду социальной защиты Азербайджанской Республики обеспечить доведение единовременной материальной помощи до соответствующих лиц.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

Р.Д., И.А.