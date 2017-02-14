Вынужденные переселенцы и приравниваемые к ним лица, временно размещенные в общежитиях, пансионатах и других зданиях, где невозможно установить энергосчетчики и отсутствует газоснабжение, не будут производить оплату коммунальных услуг.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу главы государства, эти коммунальные расходы будут оплачиваться государством в централизованном порядке в рамках норм, которые действовали до 1 января 2017 года.

Также с 1 февраля текущего года ежемесячное пособие данным лицам составит 20 манатов.

Р.Д., И.А.