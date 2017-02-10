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Xроника

Президент Азербайджана открыл новый центр услуг в почтовом филиале №1 в Баку 10.02.2017 11:14

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 10 февраля приняли участие в открытии нового центра услуг в почтовом филиале №1 после реконструкции, проведенной Министерством связи и высоких технологий.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о новом центре услуг.

Было отмечено, что предоставляемые структурами данного министерства услуги гражданам будут оказываться в новых центрах услуг, созданных в почтовых и телекоммуникационных зданиях.

Первый центр услуг «Шебеке» сдан в эксплуатацию в почтовом филиале №1, расположенном на улице Узеира Гаджибейли. В центре установлено оборудование, отвечающее последним технологическим требованиям – современные лазерные принтеры, моноблочные компьютеры, киоски самообслуживания, терминалы для оплаты и обмена валют, банкоматы, система управления очередями (Q matic), полностью обновленные абонентские ящики, создана отвечающая современным требованиям сортировочная комната.

Глава государства и его супруга ознакомились с новым центром услуг.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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