Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении очередной годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«С кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества как Ходжалинский геноцид, проходит 25 лет. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 наших соотечественников, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

В результате политики этнической чистки, проведенной Арменией, которая, учинив Ходжалинский геноцид, еще более расширила масштабы военной агрессии против Азербайджана и, выйдя за пределы Нагорного Карабаха, оккупировала Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский, Губадлинский, Зангиланский районы, погибли 20 тысяч наших соотечественников, более 50 тысяч человек получили ранения и стали инвалидами, 20 процентов наших земель подверглись оккупации.

Несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, постановления Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, а также других международных структур, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт по сей день не нашел своего решения в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны.

В апреле 2016 года в ответ на провокацию Армении, в очередной раз нарушившую режим прекращения огня, азербайджанская армия освободила часть наших земель от оккупантов, что еще раз доказало наличие у нас достаточной военной силы, экономического потенциала и политической воли для восстановления территориальной целостности нашей страны военным путем, продемонстрировав международной общественности неприемлемость нынешнего статуса-кво, вновь вынесло на повестку дня требование о выводе оккупационных сил с наших земель.

Несмотря на то, что в результате мер, осуществленных в рамках получившей широкий размах кампании «Справедливость к Ходжалы», в ряде стран мира были приняты соответствующие решения, связанные с данным геноцидом, столь тяжкое военное преступление пока еще не получило правовой оценки в международном масштабе.

С глубокой скорбью отдавая дань памяти шехидов накануне двадцать пятой годовщины Ходжалинской трагедии и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Администрации Президента Азербайджанской Республики подготовить план мероприятий, связанных с двадцать пятой годовщиной Ходжалинского геноцида, и обеспечить его осуществление».

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