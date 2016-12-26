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Xроника

Президент Азербайджана открыл второй участок автодороги Гала-Пираллахи - ОБНОВЛЕНО 26.12.2016 10:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в понедельник в открытии второго участка автодороги Гала-Пираллахи.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено завершение реконструкции 7-километрового второго участка дороги Гала-Пираллахи общей протяженностью 21,6 км.

Открывшийся 7-километровый второй участок дороги состоит из 6-ти полос, ширина каждой из которых - 3,75 м. Общая ширина дороги составляет 34 метра. По обе ее стороны построены тротуары для комфортного и безопасного передвижения пешеходов. Вдоль всей дороги с асфальтово-бетонным покрытием проложена дренажная линия. На дороге сооружено 14 остановок для маршрутных автобусов, установлены дорожные знаки и нанесена необходимая разметка. Все работы проведены в соответствии с графиком, с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством. Основной целью проекта является обеспечение комфортного и безопасного движения автотранспортных средств в направлении центра города, Мардакяна и Бильгях, а также в направлении Гала и Пираллахи.

Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Напомним, что 14-километровый участок дороги, состоящей из 4-х полос, был сдан в эксплуатацию в октябре 2014 года. Строительство второй части дороги, состоящей из 6-ти полос, началось в 2015 году.

Ялчин Алиев, Ф.Б.

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