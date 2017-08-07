Бывшие супруги - актриса и танцовщица Оксана Расулова и рэпер Эльшад Хосе - снялись в мелодраме «Mələyin opüşü» («Поцелуй ангела»), официальный тизер которой в свое время наделал много шума в социальных сетях.

Отметим, что в главных ролях в фильме «Mələyin opüşü» снялись народный артист Азербайджана Фуад Поладов и бывшие супруги Оксана Расулова и Эльшад Хосе, чей поцелуй, показанный в тизере, и вызвал ажиотаж среди пользователей социальных сетей, активно делившихся ссылкой на тизер в Интернете.

До премьеры фильма осталось чуть больше месяца – первый показ мелодрамы «Mələyin opüşü» состоится 15 сентября, а с сегодняшнего дня в социальных сетях началась активная pr-акция по привлечению внимания к предстоящей премьере.

Режиссер фильма - Аскер Али Гаджизаде, оператор - Эльман Алиев, идея - Наргиз Гасымова, художник - Хатира Гусейналиева, сценаристы - Алибей Мамедли, Аскер Али Гаджизаде и Сулейман Сулейманзаде, исполнительный продюсер - Исмаил Багиров, гример - Нура Бабаева. Картина является проектом OksiMedia.

Также в «Mələyin opüşü» снялись Минавер Алиева, Шамиль Сулейманов, Тарана Алиева, Ильхама Гасымова, Шахрияр Абилов, Низар Мамедов, Бабек Дунизаде, Микаил Бейлер.

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Феликс Вишневецкий, Э.Т.