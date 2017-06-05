Папарацци засняли российскую супермодель Ирину Шейк и голливудского актера Брэдли Купера на прогулке с новорожденной дочерью Леей в Лос-Анджелесе.

21 марта И.Шейк и Б.Купер впервые стали родителями, у звездной пары родилась дочь Леа, рождение которой ни модель, ни актер пока никак не комментируют в СМИ, как и не показывают новорожденную девочку в социальных сетях.

Ранее американским папарацци удалось заснять И.Шейк на прогулке с дочерью, но чтобы предотвратить любые попытки папарацци сфотографировать ребенка, супермодель накрыла коляску пеленкой.

Не удалось фотографам запечатлеть звездную дочь и этот раз, засняв И.Шейк и Б.Купера на прогулке с ребенком и домашним питомцем по Лос-Анджелесу.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Dailymail.co.uk