Как сообщает 1news.az со ссылкой на Kinonews.ru, потоковый сервис Netflix закрыл научно-фантастическую драму исполнительных продюсеров Ланы и Лилли Вачовски и Дж. Майкла Стражински «Восьмое чувство» после второго сезона.

Решение принято спустя меньше месяца с момента премьеры второго сезона сериала, которая состоялась 5 мая 2017 года.

«После 23-х эпизодов, 16-ти городов и 13-ти стран история кластера из восьми сенсейтов подошла к своему завершению. Эта история получилась именно такой, о какой мы мечтали вместе с фанатами: смелой, эмоциональной, энергичной, задорной и незабываемой. Никогда еще не было такого поистине глобального шоу – с таким разнообразным и разномастным актерским составом и командой, которое собрало вокруг себя страстных поклонников по всему миру. Мы благодарны Лане, Лилли, Джо и Гранту Хиллу за их видение, а также актерам и команде за их мастерство и приверженность делу», - говорится в официальном заявлении Netflix.

В связи с продолжительной работой на подготовительных и заключительных стадиях производства крупнобюджетного шоу, дебют второго сезона произошел спустя почти два года после премьеры сериала.

За это время контракты с ведущими актерами истекли. После завершения монтажа второго сезона зимой текущего года, Netflix попытался обновить контракты с ведущими актерами на потенциальный третий сезон. Однако договоренность не была достигнута.

Ф.В, Г.Р.