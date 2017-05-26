Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ru.hellomagazine.com, дизайнер Филипп Плейн провел в Каннах показ своей первой курортной коллекции, одним из участников которого стал «самый красивый преступник» Джереми Микс.

Модное дефиле состоялось в доме Ф.Плейна, куда он пригласил всех своих звездных друзей, в числе которых были Ева Лонгория с супругом, Пэрис Хилтон с возлюбленным Крисом Зилка, Виктория Боня и другие.

Несмотря на то, что на подиум вышла Пэрис Хилтон, главной звездой показа стал «самый красивый преступник» Джереми Микс, чье появление на мероприятии произвело фурор.

Ф.В, Г.Р.