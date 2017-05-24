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Шоу-Бизнес

Молода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТО 24.05.2017 10:28

Российская супермодель Ирина Шейк впервые вышла в свет после рождения дочери, эффектно появившись на красной дорожке юбилейного, 70-го международного Каннского кинофестиваля.

21 марта Ирина Шейк и ее возлюбленный – голливудский актер Брэдли Купер впервые стали родителями, у звездной пары родилась дочь Леа, рождение которой ни модель, ни актер пока никак не комментируют в СМИ.

И если ставший отцом Брэдли Купер ранее был замечен на серии мероприятий, то Ирина Шейк после рождения дочери в свет не выходила, впервые эффектно появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля в откровенном платье с глубоким вырезом и высоким разрезом.

Откровенный наряд подчеркнул формы супермодели, показавшей всему миру, что роды никак не сказались на ее фигуре – примечательно, что в Каннах Ирина Шейк появилась без Брэдли Купера.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Thesun.co.uk, Mirror.co.uk, Dailymail.co.uk

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