22 мая прогремел взрыв на концерте Арианы Гранде в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, а ранения получили более 50.

Слова поддержки тем, кого коснулась эта страшная трагедия, выразили в социальных сетях мировые знаменитости – сделала пост о теракте в Манчестере и Ким Кардашьян, разместив в сети кадр с вечеринки, на которой сфотографирована с сестрой Кендалл Дженнер и Арианой Гранде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun, К.Кардашьян сопроводила нижеприведенный кадр комментарием: «Концерты должны быть местом, где вы можете расслабиться и веселиться. Так страшно не чувствовать себя в безопасности в этом мире. Ариана, я люблю тебя».

Радостная фотография вызвала негативный резонанс среди подписчиков К.Кардашьян. Пользователи социальных сетей назвали снимок неуместным, а саму Ким неразумной и бесчувственной эгоисткой, подчеркивая ужасность подобного поста в данной ситуации.

После жесткой критики К.Кардашьян удалила снимок и сделала в Twitter следующую публикацию: «Я молюсь за всех, кто пострадал в Манчестере. Это действительно так бесчувственно и душераздирающе», подчеркнув, что ей сложно представить, что чувствуют в такой момент родители, ищущие своих детей.

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Ф.В, Г.Р.