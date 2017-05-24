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Шоу-Бизнес

Пенелопа Крус в образе Донателлы Версаче – ФОТО 24.05.2017 13:56

В сети представлены первые кадры со съемок сериала «Американская история преступлений», в котором голливудская актриса Пенелопа Крус сыграет роль дизайнера Донателлы Версаче.

Третий сезон проекта «Американская история преступлений» (American Crime Story) будет посвящен убийству итальянского дизайнера Джанни Версаче, сестру которого играет П.Крус.

Как актриса выглядит в образе Донателлы Версаче, можно увидеть на первых официальных снимках со съемочной площадки, представленных в сети - отметим, что в год убийства Джанни Версаче его сестре было 43 года, столько же, сколько и П.Крус сегодня.

Донателла Версаче

Ф.В, Г.Р.

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