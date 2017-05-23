В одном из столичных ресторанов проходит свадьба заслуженного артиста Азербайджана Аббаса Багирова.
Свадебное торжество проходит в узком дружеском и исключительно мужском кругу – невеста не присутствует на мероприятии, так как женская свадьба с ее участием прошла на днях в родном городе исполнителя – Гяндже.
В недавнем интервью программе «Xəzər maqazin» А.Багиров заявил, что семья для него на первом месте, подчеркнув следующее: «Женюсь по любви, родные одобрили мой выбор».
Однако каких-либо подробностей о своей избраннице певец не раскрывает – отметим, что это второй брак заслуженного артиста.
Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @nicatrehimovv, @nebi_memmedov_official, @ceyhun__dagli