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Шоу-Бизнес

Голозадому пранкеру с «Евровидения 2017» грозит пять лет тюрьмы – ФОТО – ВИДЕО 15.05.2017 09:36

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что пранкер Виталий Седюк, оголившийся на «Евровидении», задержан на 72 часа.

По словам министра, суд выберет пранкеру меру пресечения - ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство». При этом Аваков отметил, что Седюк оказывал сопротивление при задержании.

Кроме того, глава МВД Украины рассказал, что Седюк объяснил свой поступок тем, что «решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом».

В ответ Аваков назвал пранкера «идиотом» и «позором страны», а также посоветовал Седюку «реализовывать свое «хобби» в камере СИЗО.

Напомним, во время выступления Джамалы на «Евровидении» Виталий Седюк вышел на сцену с флагом Австралии на плечах, спустил штаны и с оголенными ягодицами обошел певицу по кругу, после чего был схвачен охранниками. Выходка пранкера едва не затмила победу португальского певца, а пользователи соцсетей принялись упражняться в остроумии.

Виталий Седюк уже не в первый раз устраивает подобные выходки. Так, ранее он нападал на Ким Кардашьян, Брэда Питта, Уилла Смита и Брэдли Купера, лез под юбку актрисы Америки Ферреры и пытался получить «Грэмми» вместо Адель.

НТВ

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