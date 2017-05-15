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Шоу-Бизнес

Айгюн Кязимова снялась в необычных образах – ВИДЕО 15.05.2017 19:15

На официальном YouTube канале народной артистки Айгюн Кязимовой презентован ролик со съемок новой фотосессии.

Съемка, в рамках которой А.Кязимова предстала в необычных образах, созданных топовым стилистом Рухой, была приурочена к предстоящему концерту звезды, который состоится осенью в Crystal Hall – кадры из проведенной фотосессии украсят афиши шоу, приуроченного к 30-летию народной артистки.

Автором снимков выступил фотограф Орхан Асланов, а нижеприведенный bakstage ролик снят видеографом Али Аббасовым.

Ф.В, Г.Р.

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Айгюн Кязимова снялась в необычных образах – ВИДЕО
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