Айгюн Кязимова снялась в необычных образах – ВИДЕО

На официальном YouTube канале народной артистки Айгюн Кязимовой презентован ролик со съемок новой фотосессии.

Съемка, в рамках которой А.Кязимова предстала в необычных образах, созданных топовым стилистом Рухой, была приурочена к предстоящему концерту звезды, который состоится осенью в Crystal Hall – кадры из проведенной фотосессии украсят афиши шоу, приуроченного к 30-летию народной артистки.

Автором снимков выступил фотограф Орхан Асланов, а нижеприведенный bakstage ролик снят видеографом Али Аббасовым.

Ф.В, Г.Р.