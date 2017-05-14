На международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» произошел казус в прямом эфире.

Во время выступления победительницы «Евровидения 2016» украинской певицы Джамалы зритель с флагом Австралии выбежал на сцену и спустил штаны перед камерами, успев обежать вокруг певицы и показать ягодицы в прямом эфире, после чего был выведен конкурсной охраной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на НТВ, этим зрителем оказался украинский пранкер Виталий Седюк, известный своими скандальными выходками в отношении знаменитостей мирового масштаба. Он «атаковал» Ким Кардашьян, Брэда Питта, Уилла Смита и Брэдли Купера, лез под юбку актрисы Америки Ферреры и пытался получить «Грэмми» вместо Адель, а также приставал к фотомодели Миранде Керр.

Виталий Седюк

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Ф.В.