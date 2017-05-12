В самое ближайшее время состоится свадьба народной артистки Азербайджана, солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, исполнительницы мугама Айгюн Байрамовой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, 49-летняя А.Байрамова выходит замуж впервые – ее избранником стал бизнесмен, имя которого пока держится в секрете. Свадебная церемония состоится 23 мая в одном из столичных отелей – для представителей СМИ мероприятие будет закрытым.

​

Отметим, что 4 августа 2017 года А.Байрамовой исполнится 50 лет.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Axsam.az