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Шоу-Бизнес

Народная артистка Азербайджана впервые выходит замуж в 49 лет – ФОТО – ВИДЕО 12.05.2017 12:30

В самое ближайшее время состоится свадьба народной артистки Азербайджана, солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, исполнительницы мугама Айгюн Байрамовой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, 49-летняя А.Байрамова выходит замуж впервые – ее избранником стал бизнесмен, имя которого пока держится в секрете. Свадебная церемония состоится 23 мая в одном из столичных отелей – для представителей СМИ мероприятие будет закрытым.

Отметим, что 4 августа 2017 года А.Байрамовой исполнится 50 лет.

Ф, Г.

Фото: Axsam.az 

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