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Шоу-Бизнес

Стали известны результаты второго полуфинала «Евровидения 2017» 12.05.2017 01:28

В Киеве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2017».

По итогам голосования телезрителей и профессионального жюри в финал «Евровидения 2017», который состоится 13 мая, прошли следующие 10 стран – Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.

Напомним, что по итогам первого полуфинала финалистами «Евровидения 2017» стали Азербайджан, Молдова, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Также в финале выступит победившая в прошлом году Украина и пятерка стран, основавших «Евровидение» - Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания.

Ф.В.

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