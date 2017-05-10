USD1.7026
EUR1.8544
RUB0.0293
Brent48.95
WTI46.16
Золото2 077.85
S&P 500 Index2 396.92
Nikkei 22519 898.87
Шоу-Бизнес

Рэперы Анар RG и Орхан Qarabasma выступят с #MINI соло концертом – ФОТО – ВИДЕО 10.05.2017 15:14

Клубное выступление двух талантливых представителей современной азербайджанской рэп-культуры Анара RG и Орхана Qarabasma пройдет 21 мая в клубе «Capitol».

С главными героями вечера сцену разделят Nadeer и Saybu Swag, а специальным гостем #MINI соло концерта станет популярный исполнитель Мири Юсиф, авторами песен которого – «Ad Günü» и «TərkiDünya» являются Анар RG и Орхан Qarabasma.

Программа предстоящего концерта будет состоять из уже известных треков Анара RG и Орхана Qarabasma и песен из их совместного альбома «MINI», прослушать который можно, пройдя по ссылке.

Начало #MINI концерта в 16:20.

Приобрести билеты на концерт можно в магазине «Backstage», расположенном на третьем этаже торгового центра «Хагани».

Всю интересующую информацию о #MINI соло концерте можно получить по следующему контактному номеру +99455 241 1919, а также на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Ф.В, Г.Р. 

167количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ходе проходящей в Москве акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации - ФОТО - ВИДЕОПолуфинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОDihaj в финале «Евровидения 2017»: названа первая конкурсная десятка финалистов - ВИДЕОВо время трансляции «Евровидения» армянский диктор не объявил АзербайджанСафура Алиева трогательно поздравила сына с днем рождения – ФОТОИз-за последствий сильного ветра закрыта дорога Баку-Шамаха-ЕвлахУ Арды Турана роман с дочерью Тюркян Шорай – ФОТОАрбитр показал красную карточку своему помощнику, которому стало плохо – ВИДЕОДизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТОВ бакинском метро скончался человек

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 мая15:25 Памяти Гейдара Алиева. С заботой об искусстве… - ФОТО15:14 Рэперы Анар RG и Орхан Qarabasma выступят с #MINI соло концертом – ФОТО – ВИДЕО15:08 Ученики поколения Z и мы15:01 Очередное убийство в воинской части Минобороны Армении14:57 НСТР ужесточит борьбу с незаконным кабельным вещанием14:35 Компания Apple побила рекорд капитализации14:25 11 мая в Баку и на Абшероне ветрено и прохладно14:18 Камран Шахсуварлы: «Сборная хорошо подготовилась к играм» - ВИДЕО14:11 Замминистра: «При наличии лицензии импорт лекарств китайского производства разрешен»14:05 Украинская пресса: «Не факт, что Григорчук захочет работать в «Габале» при еще одном урезании бюджета»13:57 В Азербайджане значительно похолодает13:50 Британские преподаватели проводят экзамены в БВШН - ФОТО13:44 В железнодорожных пассажироперевозках наблюдается рост13:35 Ричард Хогланд: Посредники обеспокоены возможностью возобновления боевых действий в Карабахе13:22 Дизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТО