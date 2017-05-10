Клубное выступление двух талантливых представителей современной азербайджанской рэп-культуры Анара RG и Орхана Qarabasma пройдет 21 мая в клубе «Capitol».

С главными героями вечера сцену разделят Nadeer и Saybu Swag, а специальным гостем #MINI соло концерта станет популярный исполнитель Мири Юсиф, авторами песен которого – «Ad Günü» и «TərkiDünya» являются Анар RG и Орхан Qarabasma.

Программа предстоящего концерта будет состоять из уже известных треков Анара RG и Орхана Qarabasma и песен из их совместного альбома «MINI», прослушать который можно, пройдя по ссылке.

Начало #MINI концерта в 16:20.

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Приобрести билеты на концерт можно в магазине «Backstage», расположенном на третьем этаже торгового центра «Хагани».

Всю интересующую информацию о #MINI соло концерте можно получить по следующему контактному номеру +99455 241 1919, а также на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Ф.В, Г.Р.