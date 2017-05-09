Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017», проходящем в Киеве, выступила в первом конкурсном полуфинале.

На конкурсе Dihaj представила песню «Skeletons», написанную композитором Исой Меликовым на слова Сандры Бьорман - режиссером-постановщиком конкурсного номера Dihaj является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде; отметим, что именно ею были поставлены интервальные акты «Евровидения - 2012» и церемония закрытия Европейских игр в 2015 году.

Выступление Dihaj доступно для просмотра по нижеприведенной ссылке, начиная с 1:14 минуты.

Ф.В.