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Шоу-Бизнес

Манана показала в Instagram подросшую дочку-красавицу – ФОТО 07.05.2017 13:25

Заслуженная артистка Манана Джапаридзе представила в социальной сети Instagram снимки с дочерью, вызвавшие положительный резонанс среди подписчиков.

Популярная певица Манана не часто делится в сети фотографиями детей – напомним, что у заслуженной артистки двое детей 9 летняя дочь Элизабетти и 3летний сын Давид – поэтому каждый новый снимок дочери и сына звезда всегда встречается с большим интересом.

М.Джапаридзе и ее дочь Элизабетти приняли участие в совместном концерте азербайджанских и грузинских детских коллективов, прошедшем на днях в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

Фотографии с прошедшего мероприятия заслуженная артистка представила в Instagram, показав подписчикам подросшую дочь, которую интернет пользователи завалили многочисленными комплиментами и добрыми пожеланиями.

Ф.В.

Фото: Instagram by @manana_japaridze_official

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