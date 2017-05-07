Заслуженная артистка Манана Джапаридзе представила в социальной сети Instagram снимки с дочерью, вызвавшие положительный резонанс среди подписчиков.

Популярная певица Манана не часто делится в сети фотографиями детей – напомним, что у заслуженной артистки двое детей 9 летняя дочь Элизабетти и 3летний сын Давид – поэтому каждый новый снимок дочери и сына звезда всегда встречается с большим интересом.

М.Джапаридзе и ее дочь Элизабетти приняли участие в совместном концерте азербайджанских и грузинских детских коллективов, прошедшем на днях в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

Фотографии с прошедшего мероприятия заслуженная артистка представила в Instagram, показав подписчикам подросшую дочь, которую интернет пользователи завалили многочисленными комплиментами и добрыми пожеланиями.

Ф.В.

Фото: Instagram by @manana_japaridze_official