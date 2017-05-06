В самое ближайшее время состоится свадьба азербайджанского дизайнера Зюмрюд Мирзалиевой и турецкого актера и певца Али Дерели.

З.Мирзалиева и А.Дерели познакомились около 3 лет назад в Турции, работая вместе на съемках – зародившаяся на съемках дружба переросла в любовь и 9 мая в одном из бакинских домов торжеств пара сыграет пышную свадьбу, на которую приглашено немало знаменитых гостей.

Из-за того, что невеста живет в Баку, а жених в Измире, церемония хяри и обручение пары прошла только вчера по приезду родителей А.Дерели в столицу Азербайджана – кадр с обручения будущие супруги представили на своих страницах в социальных сетях, где получают множество поздравлений от друзей.

В преддверии свадьбы дизайнера и актера фотографом Нико Аббасовым была снята love story для пары – отметим, что ранее Н.Аббасовым было осуществлено немало fashion-съемок для З.Мирзалиевой, одна из которых была сделана в сотрудничестве с певицей Гюнай Ибрагимли.

Представляем читателям трогательные кадры из love story Зюмрюд Мирзалиевой и Али Дерели.

Ф.В.

Фото: Нико Аббасов