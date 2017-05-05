Азербайджан впервые был представлен на международном вокальном конкурсе юных исполнителей в возрасте от 6 до 15 лет под названием San-Remo Junior, который стартовал 3 мая в итальянском городе Сан-Ремо.

Азербайджан на San-Remo Junior представляет Рустам Керимов, известный по своему участию в «Детском Евровидении 2013» - свою конкурсную песню «Can you feel the love tonight» (саундтрек мультфильма «Король лев») юный певец исполнил под музыкальное сопровождение симфонического оркестра Сан-Ремо, выступление было тепло встречено гостями фестиваля. Об этом 1news.az сообщила азербайджанский координатор на данном фестивале Нана Мамедова.

Р.Керимов также является призером различных международных вокальных конкурсов, в число которых входят «Берлинская жемчужина 2015», «Aire Nuevo 2015» (Испания), «Thank you for the music -2016» (Швеция), участником первого детского фестиваля «Зима».

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Фото: Facebook by @SanremoJunior