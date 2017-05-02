Прославившийся в социальных сетях благодаря своему пению пастух Парвин Сафаров из села Гачаг Нефтчалинского района в скором времени будет получать профессиональное музыкальное образование.

Славу в сети П.Сафарову принесло исполнение песен, являющихся жемчужинами музыкального искусства Азербайджана – голос пастуха не остался незамеченным со стороны районного управления культуры и туризма, устроившего его на работу в сельский дом культуры.

Мечтой поющего пастуха было получить профессиональное музыкальное образование и вскоре его заветное желание осуществится – как сообщает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, он выступил на прослушивании перед педагогами Национальной консерватории во главе с ее ректором Сиявушем Керими.

Педагогами было принято решение о том, что П.Сафаров будет допущен к учебе в музыкальном колледже при консерватории как одаренный человек, минуя сдачу экзаменов – для этого в самое ближайшее время в Государственный экзаменационный центр будет направлено соответствующее письмо.

Как отмечается в новостном сюжете Xəzər TV, по окончании обучения в музыкальном колледже П.Сафарову будет создана возможность продолжить образование в Национальной консерватории.

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Ф.В, Г.Р.