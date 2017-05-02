Участниками развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формула-1», станут певица Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на директора по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи, во второй день развлекательной программы Гран-при Азербайджана «Формула-1», 24 июня, состоятся сразу два концерта, которые пройдут друг за другом – выступление Николь Шерзингер и группы The Black Eyed Peas. Организаторы обещают поклонникам мировых артистов фантастическое шоу.

Концерты мировых звезд состоятся на Приморском бульваре – напомним, что откроет развлекательную программу грандиозное шоу турецкой суперзвезды Таркана, которое состоится 23 июня.

Николь Шерзингер - американская поп/R&B-певица, танцовщица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и фотомодель, славу которой принесло участие в группе The Pussycat Dolls, после ухода из которой она начала сольную карьеру.

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The Black Eyed Peas - всемирно известная американская хип-хоп группа из Лос-Анджелеса, состоящая из мультиинструменталиста will.i.am и вокалистов Fergie, apl.de.ap и Taboo.

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Ф.В, Г.Р.