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Шоу-Бизнес

Dihaj: «Мой евровидийный номер будет в корне отличаться от предыдущих выступлений Азербайджана» - ВИДЕО 30.04.2017 12:27

30 апреля в Киеве состоится первая официальная репетиция Dihaj на конкурсной сцене «Евровидения 2017».

Прибывшая в Киев представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» приняла участие в съемках ролика «Знакомьтесь с Dihaj из Азербайджана» для официального конкурсного сайта Eurovision.tv.

В нижеприведенном видео Dihaj рассказала о своем творческом пути, песне «Sceletons», вдохновении и подчеркнула следующее: «Мой евровидийный номер будет в корне отличаться от предыдущих выступлений Азербайджана на «Евровидении», он будет стильным и эмоциональным».

Dihaj выступит с песней «Sceletons» (музыка Исы Маликова, слова Сандры Бьорман) в первом полуфинале «Евровидения 2017» 9 мая под номером 8.

Феликс Вишневецкий

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