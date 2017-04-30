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Шоу-Бизнес

Dihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕО 30.04.2017 19:05

В Киеве прошла первая официальная репетиция Dihaj на конкурсной сцене международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Режиссером-постановщиком конкурсного номера Dihaj является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде – отметим, что именно ею были поставлены интервальные акты «Евровидения - 2012» и церемония закрытия Европейских игр в 2015 году.

Евровидийный номер Dihaj представляет собой театральную постановку, в которой певица чувствуют себя комфортно – на сцене создан некий альтернативный мир интересный зрителю вне зависимости от формата и жанра музыки.

Номер выстроен на пустой комнате, исписанной мелом фразами из песни «Sceletons» - комната представляет собой сложные саморазрушающиеся отношения и скрытие истины – скелеты.

Человек в маске коня исполняет роль «bad boy» и появляется на лестнице, символизирующей эмоциональную дистанцию между влюбленными. В итоге номера Dihaj преодолевает саморазрушающиеся чувства и заставляет героя снять маску, которую он носил, встречаясь с ней, оставляя его одного.

«В постановке «Sceletons» использован театральный подход. Я счастлива, что наша делегация решилась представить на сцене именно такой номер. И дело не в спецэффектах или технологиях, а в истории – она и имеет для меня значение. Это вызовет разнообразные эмоции и надеюсь, что не оставит равнодушными зрителей» - отмечает Dihaj.

Ф.В.

Фото: Andres Putting, Thomas Hanses

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