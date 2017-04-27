Пока Ким и Кортни Кардашьян отдыхают с подругами на мексиканском побережье, вездесущие папарацци не дремлют и делают один сенсационный снимок за другим.

Так, недавно в Сеть попали пляжные снимки Ким без фотошопа, на которых виден целлюлит и шрамы от пластики.

Поклонники звезды, конечно же, после увиденного пребывали в полнейшем шоке: неужели «идеальная Ким» на самом-то деле не настолько уж и идеальна? На телезвезду обрушилась критика. Звезда испытала массу негативных эмоций и даже разрыдалась из-за реакции фанатов на несовершенство ее фигуры, сообщили источники. В частности, издание Mirror поделилось данными о том, что Кардашьян была шокирована тем, с каким сарказмом и издевательством были прокомментированы ее фотографии.

Инсайдер этой информации добавил, что Ким Кардашьян привыкла к обожанию и восхищению публики и никогда не оказывалась в ситуации, когда фанаты столь массово ее ненавидят. Для знаменитой красотки это настоящий удар.

«Ким раздавлена тем, как люди реагируют на целлюлит на ее попе. Ким была практически вся в слезах из-за того, какие люди садисты», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Но Кардашьян не была бы собой, если бы не ответила хейтерам.

В своем Твиттере она написала забавный пост, где призналась, что подружки запрещают ей есть вредную еду. «А что я? Я продолжаю лежать на пляже с моим безупречным телом», — написала Ким. Пост, конечно же, вызвал много негодования: подписчики начали присылать коллажи с ретушированными и обычными фотографиями и обвинять Ким во лжи.

С.К.