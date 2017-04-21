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Таркан выступит в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ВИДЕО 21.04.2017 16:01

Одним из участников развлекательной программы организуемой Гран-при Азербайджана  «Формула-1» станет мегазвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на директора по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи, Таркан откроет развлекательную программу Гран-при Азербайджана «Формула-1» своим грандиозным концертным шоу, которое состоится 23 июня.

Участники программы последующих двух дней – 24 и 25 июня – пока не разглашаются.

Напомним, что в прошлом году в рамках Гран-при Европы «Формула-1» в Баку выступили Крис Браун, Энрике Иглесиас и Фаррелл Уильямс.

Таркан — турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер, выпустивший несколько платиновых альбомов, распроданных количеством около 19 миллионов экземпляров. Является владельцем музыкальной компании «HITT Music», созданной в 1997 году.

Таркан - единственный артист, сумевший стать известным в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. Также Таркан стал первым и остается единственным музыкальным исполнителем из Турции, получившим премию The World Music Award.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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