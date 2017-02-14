День влюбленных - праздник, который 14 февраля отмечают множество людей по всему миру, даря любимым презенты и особые открытки с признаниями в любви – «валентинки».

1news.az представляет читателям истории любви знаменитых азербайджанских пар, для которых День влюбленных является ежедневным праздником.

Во имя любви на пике своей карьеры из шоу-бизнеса на время ушла певица Эльнара Халилова, вышедшая замуж за ведущего патриотических телепрограмм Ровшана Джахангирова, с которым впервые пересеклась на съемках телевизионного проекта.

Сегодня Эльнара Халилова - многодетная мама и счастливая, любящая и любимая жена – у певицы, продолжающей активно выступать, и телеведущего растут 4 детей.

Любовь заставила популярную певицу Ираду Ибрагимову не только на время отдалиться от шоу-бизнеса, но и покинуть Азербайджан. Супругом звезды стал гражданин Турции, куда переехала на постоянное место жительства звезда, лишь изредка приезжающая в Баку к родственникам. У Ирады Ибрагимовой и Джейхуна Изера растут дочь Ипек и сын Али, периодически радует поклонников она новыми песнями и клипами.

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2010» Сафура Алиева создала семью в 2013 году - выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, она ушла со сцены, переехав с супругом в Стамбул - у молодой счастливой пары растет сын Искандер.

Азербайджанская участница «Евровидения 2017» певица Диана Гаджиева замужем за музыкантом Али Насировым, вместе с которым выступает в составе группы «DiHaj» - исполнительница совмещает творчество с личной жизнью. У пары растет дочь Савара.

Певица Сабина Бабаева, представлявшая Азербайджан на «Евровидении 2012», встретила свою любовь в ходе подготовки к конкурсу, познакомившись и в дальнейшем связав свою судьбу с режиссером Джавиданом Шарифовым. Осенью 2012 года пара сыграла свадьбу, а в 2016 году С.Бабаева стала мамой – у певицы и режиссера родился сын Али.

Следующих героев материала, приуроченного ко Дню всех влюбленных, называют самой красивой парой азербайджанского шоу-бизнеса – в октябре 2016 года Мири Юсиф с супругой Наргиз отметили 8-летие со дня свадьбы. У звездной пары растут двое детей – сын Мири Гусейн и дочь Адель.

Осенью 2014 года фотография турецкого певца Догуша, целующего руку азербайджанской телеведущей Хошгедем Хидаятгызы, одетой в свадебное платье, вызвала невероятный резонанс в социальных сетях, пользователи которых решили, что это кадр со съемок, а оказалось со свадебной церемонии, прошедшей в узком кругу в Стамбуле.

Пара, долгое время скрывавшая роман от посторонних, следовала принципу «счастье любит тишину», но вслед за стамбульским торжеством организовала пышную свадьбу в Баку. У телеведущей и певца растут сыновья-близнецы.

Успешно сочетает личную жизнь, актерскую карьеру и театральную деятельность заслуженная артистка Наина Ибрагимова, создавшая семью в 2013 году – избранником звезды РДТ стал молодой человек, с которым она была знакома много лет и, проверив его и свои чувства, решилась на брак. У пары растет сын Алан.

Ф.В, Г.Р.