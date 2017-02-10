Победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2011» певица Нигяр Джамал рассказала о личной жизни в программе «Klip +».

«Раньше я избегала вопросов о личной жизни и в целом считаю неправильным выносить напоказ свою личную жизнь. Кому-то это нравится, кто-то так рекламирует себя – это личное дело каждого. Что касается меня, то я не особо говорю о личном, но и не скрываю.

Сейчас в моей жизни нет любви, и это состояние длится уже более 2 лет. Часто слышу «не может быть, что вы одна!». Скажу, что когда я одна, чувствую себя намного лучше.

Наша история с бывшим супругом завершилась давно. Я никогда не любила говорить о прошлой жизни. Счастливая женщина никогда не разведется. Счастье для меня - это моя семья, счастлива, что рядом мои дочери и родители.

Создание второй семьи возможно. Жизнь такова, что никто не знает, что будет дальше. Но я не думаю о том, что будет – больше всего меня волнует будущее моих детей», - рассказывает Нигяр Джамал в интервью программе «Klip +».

Ф.В, Г.Р.