По сообщениям зарубежных СМИ, певица удочерила девочек-близнецов из Малави.

Процедуру усыновления певица проходит уже не первый раз. Ее младшие дети - сын Дэвид Банда и дочь Мерси Джеймс также родились в Малави, документы об их опеке певица оформила в 2008 и 2009 годах соответственно.

В минувший вторник суд Малави предоставил Мадонне право вновь пройти через процедуру усыновления. Девочек, которые вскоре отправятся с Мадонной в США, зовут Стелла и Эстер, их мать умерла в 2012 году вскоре после их рождения.

После смерти матери за детьми ухаживали их бабушки. Они не смогли в полной мере обеспечить девочек, поэтому они были доставлены в детский дом, сообщают инсайдеры.

По сообщениям The Guardian, Мадонна забрала близнецов Стеллу и Эстер из приюта Home of Hope в Мчинджи. Согласно правилам, представитель малавийского правительства отправится с Мадонной в США, чтобы убедиться в том, что она сможет обеспечить детей всем необходимым.

Доверие и любовь со стороны жителей и правительства Малави Мадонна получила уже давно. Более десяти лет назад она основала фонд Raising Malawi, благодаря которому в стране появились десятки новых школ и больниц. В 2017 году фонд планирует построить первый центр педиатрической хирургии и интенсивной терапии в Малави, который будет называться Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care в честь дочери Мадонны.

Мадонна часто приезжает в Малави. Она принимала участие во множестве важных проектов, а сейчас помогает расширить детское отделение в центральной больнице имени королевы Елизаветы, сообщают инсайдеры.

Мадонна с детьми: родные дети - Рокко и Лурдес, а также приемные - Мерси Джеймс и Дэвидом Банда

Между тем еще неделю назад Мадонна лично комментировала новость об усыновлении. Тогда певица отрицала свое намерение вновь стать матерью: «Я приехала в Малави для того чтобы проверить работу детского госпиталя в Блантайре и обсудить другие пункты нашей совместной с фондом Raising Malawi работы. После этого я отправлюсь домой».

Hello.ru