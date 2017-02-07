USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
Шоу-Бизнес

Знакомимся ближе: Азербайджанская участница шоу «Ты супер!» на НТВ Парвана Алджанова – ВИДЕО 07.02.2017 18:36

Новый проект НТВ - международный вокальный конкурс «Ты супер!» подарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе - его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

Уже известны имена азербайджанских участников шоу «Ты супер!» - ими стали Парвана Алджанова из Баку и Хошгедем Мехтиева из Гянджи, которые были выбраны в ходе предварительных кастингов НТВ. Участники шоу от Азербайджана в сопровождении официальных представителей уже отправились в Москву – в рамках проекта с ними будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер; также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.

И хотя до старта проекта еще есть время, читатели 1news.az уже сегодня могут познакомиться с одной из азербайджанских участниц «Ты супер!» семнадцатилетней Парваной Алджановой из Хатаинского филиала «Детской деревни SOS», видеоинтервью с которой приведено ниже.

Конкурс «Ты супер!» реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Ведущим проекта станет Вадим Такменёв - премьера детского вокального конкурса «Ты супер!» состоится на телеканале НТВ 11 февраля.

Информационное агентство и радио «Sputnik Азербайджан» являются партнером  международного вокального конкурса «Ты супер!».

Ф.В, Г.Р.

312количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Похороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОСупермодель Миранда Керр отказалась от секса c женихом-миллиардером до брака - ФОТОФонд Nargis подарил будущее ребенку, которого сбил автобус в снежную погоду - ФОТОСупружеская пара из США похудела на 140 кг ради американских горок – ФОТОТельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»Меланья Трамп снова подала в суд на Daily Mail за статью об эскорт-услугахПодробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТОВ Азербайджане определен первичный список облагаемых налогом онлайн-услуг

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля19:31 Путин одобрил межправсоглашение с Турцией по «Турецкому потоку»19:19 Иранцу не дали провезти пиявок через границу18:52 В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба18:36 Знакомимся ближе: Азербайджанская участница шоу «Ты супер!» на НТВ Парвана Алджанова – ВИДЕО18:28 Трамп проведет телефонный разговор с Эрдоганом18:20 Бакинский швед покидает «Хоффенхайм»18:12 В Баку задержаны африканцы, «разводившие» доверчивых людей обещаниями легко заработать тысячи долларов - ФОТО17:48 Вугар Надыров снова забивает17:40 В Баку открыта новая дорога – ФОТО17:37 Президент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального героя17:32 Курс маната к доллару на среду, 8 февраля17:24 В Баку гомосексуалисты совершили групповое ограбление17:20 Патрик Хики ушел с поста президента НОК Ирландии17:16 Символ освобождения. Азербайджанцы возвращаются в родное Джоджуг Мерджанлы – ФОТОРЕПОРТАЖ17:04 «Азеравтойол» решает проблему пробок на «Шамахинке» – ФОТО – ВИДЕО