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Шоу-Бизнес

Победившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕО 06.02.2017 10:21

Победившая рак в течение двухлетней борьбы ведущая канала Зюмрюд Гасымова разместила в Instagram мотивирующую на борьбу с онкологическими заболеваниями публикацию, вызвавшую большой резонанс в соцсетях.

«Это видео я размещаю для того, чтобы мотивировать людей, болеющих раком. Прошло уже 6 лет. На видео я после 6 курсов химиотерапии, похудевшая до 47 килограммов и без волос. Но, несмотря на это, в тот момент я сшила себе платье, чтобы выглядеть хорошо. Одела бандану на голову, чтобы скрыть отсутствие волос. И назло болезни я танцевала, веселилась и выжила. Всем желаю здоровья, жизнь прекрасна», - пишет Зюмрюд Гасымова в комментарии к нижеприведенному видеоролику.

Отметим, что это не первый мотивационный пост З.Гасымовой в Instagram – ранее ведущая представила в соцсети снимок, на котором она побрита налысо во время  лечения от онкозаболевания, в комментарии ведущая рассказала о борьбе с раком.

Ф.В, Г.Р.

Фото, видео: Instagram by @zumrudqasimova

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