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Шоу-Бизнес

Виктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТО 06.02.2017 09:50

Российская модель и телеведущая Виктория Боня сообщила о завершении отношений со своим гражданским мужем - монакским миллионером Алексом Смерфитом, роман с которым продлился 6 лет.

«Друзья, хочу поделиться с вами новостью. Мы с Алексом решили расстаться, но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад.

Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много теплых воспоминаний.

Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: «Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, так же, как и красиво когда-то встретились». И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!» - пишет Виктория Боня в своем обращении, размещенном в социальной сети Instagram, где на ее страницу подписано более 4,8 миллиона человек.

Параллельно с новостью о расставании пары в сеть попали снимки А.Смерфита с новой возлюбленной – девушкой по имени Катя, с которой миллионер провел уикенд в одном из парижских клубов, где с легкостью позировал на камеру, не скрывая своего романа.

Ф.В, Г.Р.

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