Fashion editor журнала GQ Russia и GQ Style Вадим Галаганов сообщил в социальной сети Instagram о том, что покидает GQ и назвал место новой работы.

«Коллеги и друзья, мне, как любому развивающемуся профессионалу, стало тесно в рамках только мужской моды, здесь я сделал все, что мог: съемки с лучшими мировыми фотографами, моделями, брендами - мне посчастливилось работать с Эдрианом Броуди, Джерардом Батлером, Наоми Кэмпбелл, Анджелиной Джоли, Ириной Шейк, Тюлин Шахин, Карли Клосс, Джулиан Смолз, Бьянкой Бардалини, Домеником Дольче и Стефаном Габбана, Сьюки Уотерхаус, Лапо Эльканном, Давидом Ганди.

В моем арсенале 21 обложка для издательского дома Condé Nast и еще больше Fashion stories. Мой опыт уникален, пожалуй, в России в мужской моде он есть только у меня, я счастлив был пройти этот путь. Спасибо всем, кто помогал мне, и всем, кто мешал тоже спасибо.

Я принял решение двигаться дальше вместе с журналом Elle и его новой командой во главе с талантливой и мега профессиональной (уж я в этом хорошо разбираюсь) моей боевой подругой Катей Мухиной. Я всегда любил женскую моду и пристально следил за ней, теперь же у меня появилась возможность быть частью и мужской, и женской моды.

Наконец-то, есть, где развернуться и реализовать все, о чем мечталось! Хочу сказать спасибо издательскому дому Condé Nast и команде журнала GQ за возможность получить этот уникальный опыт! До встречи на страницах Elle! Обещаю, будет жарко и very fashion!» - отмечает В.Галаганов в социальной сети Instagram.

Читайте по теме:

«Фаворит»: Вадим Галаганов о тостах с Ди Каприо, личном знакомстве с Доменико Дольче и Стефано Габбана и любви к тархуну

Бакинец Вадим Галаганов вышел на подиум в рамках Миланской недели моды - ФОТО

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Instagram by @vadimgalaganov