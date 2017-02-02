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Шоу-Бизнес

Бакинец Вадим Галаганов сообщил об уходе из российского GQ – ФОТО 02.02.2017 11:23

Fashion editor журнала GQ Russia и GQ Style Вадим Галаганов сообщил в социальной сети Instagram о том, что покидает GQ и назвал место новой работы.

«Коллеги и друзья, мне, как любому развивающемуся профессионалу, стало тесно в рамках только мужской моды, здесь я сделал все, что мог: съемки с лучшими мировыми фотографами, моделями, брендами - мне посчастливилось работать с Эдрианом Броуди, Джерардом Батлером, Наоми Кэмпбелл, Анджелиной Джоли, Ириной Шейк, Тюлин Шахин, Карли Клосс, Джулиан Смолз, Бьянкой Бардалини, Домеником Дольче и Стефаном Габбана, Сьюки Уотерхаус, Лапо Эльканном, Давидом Ганди.

В моем арсенале 21 обложка для издательского дома Condé Nast и еще больше Fashion stories. Мой опыт уникален, пожалуй, в России в мужской моде он есть только у меня, я счастлив был пройти этот путь. Спасибо всем, кто помогал мне, и всем, кто мешал тоже спасибо.

Я принял решение двигаться дальше вместе с журналом Elle и его новой командой во главе с талантливой и мега профессиональной (уж я в этом хорошо разбираюсь) моей боевой подругой Катей Мухиной. Я всегда любил женскую моду и пристально следил за ней, теперь же у меня появилась возможность быть частью и мужской, и женской моды.

Наконец-то, есть, где развернуться и реализовать все, о чем мечталось! Хочу сказать спасибо издательскому дому Condé Nast и команде журнала GQ за возможность получить этот уникальный опыт! До встречи на страницах Elle! Обещаю, будет жарко и very fashion!» - отмечает В.Галаганов в социальной сети Instagram.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Instagram by @vadimgalaganov

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