То, что Бейонсе ждет двойню, стало главной новостью последних суток - 35-летняя певица сообщила об этом поклонникам с помощью фотографии в Instagram, которая быстро стала самой популярной в социальной сети.

За 16 часов снимок Бейонсе с округлившимся животом набрал больше 7,6 миллиона «лайков», и это число продолжает расти.

A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Фото певицы смогло обогнать по количеству отметок like даже популярный снимок Селены Гомес. Кадр, где Гомес пьет газировку, чуть больше чем за полгода получил 6,3 миллиона «сердечек».

A photo posted by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 25, 2016 at 2:03pm PDT

Интересно, что при этом количество подписчиков Бейонсе несколько меньше, чем у Селены Гомес. За страничкой Бейонсе следят 93 миллиона человек, а число фолловеров Селены составляет 108 миллионов.

Elle.ru