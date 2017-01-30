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Шоу-Бизнес

Instagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТО 30.01.2017 20:45

С недавних пор мировые социальные сети помечают проверенные страницы знаменитостей и публичных личностей голубой «галочкой», которая свидетельствует о подлинности страницы, подтверждая звездный статус.

Очередной азербайджанской знаменитостью, подлинность страницы и звездный статус которой был официально подтвержден со стороны Instagram, стала Сафура Алиева, представлявшая Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2010» с песней «Drip Drop» и завоевавшая 5-е место.

Напомним, что летом 2013 года Сафура создала семью. Выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, она ушла со сцены, переехав с супругом в Стамбул - у молодой пары растет сын Искандер.

На своей странице в Instagram - @safuraliyeva – C.Алиева активно делится как архивными фотографиями, так и семейными кадрами, каждый из которых с большим интересом встречается ее подписчиками, оставляющими под снимками позитивные комментарии.

Ф, Г.

Фото: Instagram by @safuraliyeva

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