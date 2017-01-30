Известная турецкая актриса и певица, исполнительница роли Сафие Султан в историческом сериале «Кёсем Султан» 53-летняя Хюлья Авшар пребывает в отличной физической форме, которую периодически подчеркивает откровенными нарядами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com, Х.Авшар на одном из своих последних концертов в Стамбуле предстала перед поклонниками в «голом» платье.

Платье турецкой звезды оказалось схожим с нарядом российской супермодели Ирины Шейк, в котором она появилась на церемонии «Оскар 2015».

Как выглядела Хюлья Авшар в «голом» платье, а также ставший скандальным образ Ирины Шейк вы можете увидеть на фотографиях, приведенных ниже.

Ирина Шейк на церемонии вручения премии «Оскар 2015»

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Ф.В, Г.Р.