26 января суперзвезда азербайджанского шоу-бизнеса, народная артистка Айгюн Кязимова отмечает день рождения – сегодня ей исполнилось 46 лет.

Вчера за несколько часов до полуночи певица заинтриговала своих поклонников постом в социальной сети Instagram о том, что специально ко дню рождения снялась в новой фотосессии, которую разместила на своей странице ровно в 00:00, вызвав восторг и восхищение поклонников, осыпавших народную артистку комплиментами и поздравлениями.

Яркий образ А.Кязимовой в нижеприведенной съемке был создан топовым стилистом Рухой, именно в сотрудничестве с ней звездой были осуществлены знаковые съемки за годы творчества, а совместные фотосессии ко дню рождения стали доброй традицией – к примеру, ранее съемка «Бурлеск» произвела фурор в социальных сетях.

Съемка, автором идеи которой также выступила Руха, была осуществлена фотографом Кямраном Айдыновым – в съемочном процессе активное участие приняли флорист Дмитрий Туркан, придавший съемке цветочное настроение, и парикмахеры Тельман Эйбатов и Гусик Симон.

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На этом сюрпризы от певицы не закончились, она также презентовала в сети новую песню «Şairim» (музыка Джаваншира Гулиева, слова Мириюсифа Мирнасироглу), которую можно прослушать, пройдя по ссылке.

Звезда и сама получила сюрприз от близких и родных людей, первыми поздравивших Айгюн Кязимову с днем рождения в ночь с 25 на 26 января – как это было, можно увидеть в видео, размещенном именинницей в Instagram.

A video posted by AYGÜN KAZIMOVA (@aygun_kazimova) on Jan 25, 2017 at 12:56pm PST

Ф.В, Г.Р.

Фото: Кямран Айдынов