USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Шоу-Бизнес
Bu xəbər
azərbaycanca

День рождения Айгюн Кязимовой: новый яркий образ и первые поздравления – ФОТО – ВИДЕО 26.01.2017 10:43

26 января суперзвезда азербайджанского шоу-бизнеса, народная артистка Айгюн Кязимова отмечает день рождения – сегодня ей исполнилось 46 лет.

Вчера за несколько часов до полуночи певица заинтриговала своих поклонников постом в социальной сети Instagram о том, что специально ко дню рождения снялась в новой фотосессии, которую разместила на своей странице ровно в 00:00, вызвав восторг и восхищение поклонников, осыпавших народную артистку комплиментами и поздравлениями.

Яркий образ А.Кязимовой в нижеприведенной съемке был создан топовым стилистом Рухой, именно в сотрудничестве с ней звездой были осуществлены знаковые съемки за годы творчества, а совместные фотосессии ко дню рождения стали доброй традицией – к примеру, ранее съемка «Бурлеск» произвела фурор в социальных сетях.

Съемка, автором идеи которой также выступила Руха, была осуществлена фотографом Кямраном Айдыновым – в съемочном процессе активное участие приняли флорист Дмитрий Туркан, придавший съемке цветочное настроение, и парикмахеры Тельман Эйбатов и Гусик Симон.

На этом сюрпризы от певицы не закончились, она также презентовала в сети новую песню «Şairim» (музыка Джаваншира Гулиева, слова Мириюсифа Мирнасироглу), которую можно прослушать, пройдя по ссылке.

Звезда и сама получила сюрприз от близких и родных людей, первыми поздравивших Айгюн Кязимову с днем рождения в ночь с 25 на 26 января – как это было, можно увидеть в видео, размещенном именинницей в Instagram.  

 

A video posted by AYGÜN KAZIMOVA (@aygun_kazimova) on

Ф.В, Г.Р.

Фото: Кямран Айдынов 

1189количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОУволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОРейс AZAL из Лондона в Баку выполнен – ОБНОВЛЕНОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОРоналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТОВ Кувейте казнили члена королевской семьиStart Up. Sartoria Enzo: Раззаг Бабаев об азербайджанском ателье мужской одежды с «итальянским акцентом» – ФОТОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойВ Баку вынесен приговор мужчине, молотком разбившим автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕОВынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января11:39 В 2016 году справочный центр «195-2» Минэкономики Азербайджана обработал более 17 тыс. обращений11:28 Премьера песни: Мири Юсиф и L-Mir «Nağıl danışma» - АУДИО11:19 Самые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТО11:13 Дизайнер Эрвье Пьер рассказал о работе с Меланией Трамп и создании ее платья для инаугурационного бала – ФОТО11:07 Военный эксперт: «Решение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — реальный результат апрельских боев»10:59 Экс-посол США в Армении заменит Нуланд на посту помощника госсекретаря США10:57 Энрике Пенья Ньето подтвердил, что Мексика ничего не заплатит за стену Трампа10:49 Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Пакистана в Азербайджане - ФОТО10:43 День рождения Айгюн Кязимовой: новый яркий образ и первые поздравления – ФОТО – ВИДЕО10:39 Дело Лапшина создает опасный прецедент для граждан Армении, уверены в Ереване10:35 Виктория Нуланд покидает Госдепартамент США10:29 В Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕО10:26 Украина на посту председателя Совбеза ООН займется предотвращением конфликтов и нападений на инфраструктуру10:24 Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Ложь армянских медиа препятствует решению карабахского конфликта10:17 Айтен Мустафазаде: «Единое пособие для вынужденных переселенцев - пример социально направленной политики Президента»