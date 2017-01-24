В социальных сетях появился стремительно набирающий популярность хэштег #BoycottRalphLauren.

Для инаугурации Дональда Трампа его жена, Мелания Трамп, выбрала наряд от американского дизайнера Ральфа Лорена - первая леди США и ранее появлялась в луках от этого бренда — например, на выборы Мелания надела комбинезон за 4 тыс. долларов от Ralph Lauren.

Уже сразу после выборов президента США фэшн-инсайдеры разделились на два лагеря. Некоторые дизайнеры открыто высказались в адрес Дональда Трампа и заявили, что отказываются одевать Меланию. Ральф Лорен же заявил, что он аполитичен и, как и прежде, продолжит одевать первых леди.

После появления Мелании Трамп на инаугурации в голубом наряде от Ralph Lauren в Сети появился хэштег #BoycottRalphLauren, под которым пользователи высказывают свое несогласие с решением дизайнера.

Тем не менее, стоит отметить, что на инаугурации в наряде от Ralph Lauren появилась не только Мелания, но и главная соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Lady.tochka.net