Если два года назад Шарлиз Терон одевала своего сына Джексона в спортивные костюмы в стиле милитари и регулярно водила его на занятия карате, то в последнее время складывается ощущение, что актриса растит вовсе не сына, а дочь.

Масла в огонь подлил один из последних образов четырехлетнего мальчика, запечатленный папарацци на заправочной станции в Лос-Анджелесе.

На фото Джексон позирует, будучи одетым в лосины с флористическим принтом, нежно-розовый свитшот с изображением блестящего сердца, и ярко-розовые угги. За спиной мальчика красуется рюкзак с «диснеевскими» персонажами, и это, сами понимаете, не смелый Аладдин или даже романтичный Тарзан, а нежные принцессы. Но главным элементом его «девичьего» образа стали косы, которые ранее Терон не решалась заплетать сыну.

Стоит ли говорить, что подобные образы Джексона вызывают волну возмущения среди поклонников Шарлиз? Но ее, кажется, общественное мнение мало волнует, и она вопреки пересудам продолжает одевать сына в платья и сарафаны.

«Я за свободу самовыражения!» - говорит Терон, и она далеко не одинока во вседозволенном подходе к выбору детской одежды.

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