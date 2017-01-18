USD1.8045
EUR1.9302
RUB0.0304
Brent55.64
WTI52.65
Золото1 213.67
S&P 500 Index2 267.89
Nikkei 22518 815.90
Шоу-Бизнес

Сын Шарлиз Терон становится все больше похож на девочку – ФОТО 18.01.2017 17:00

Если два года назад Шарлиз Терон одевала своего сына Джексона в спортивные костюмы в стиле милитари и регулярно водила его на занятия карате, то в последнее время складывается ощущение, что актриса растит вовсе не сына, а дочь.

Масла в огонь подлил один из последних образов четырехлетнего мальчика, запечатленный папарацци на заправочной станции в Лос-Анджелесе.

На фото Джексон позирует, будучи одетым в лосины с флористическим принтом, нежно-розовый свитшот с изображением блестящего сердца, и ярко-розовые угги. За спиной мальчика красуется рюкзак с «диснеевскими» персонажами, и это, сами понимаете, не смелый Аладдин или даже романтичный Тарзан, а нежные принцессы. Но главным элементом его «девичьего» образа стали косы, которые ранее Терон не решалась заплетать сыну.

Стоит ли говорить, что подобные образы Джексона вызывают волну возмущения среди поклонников Шарлиз? Но ее, кажется, общественное мнение мало волнует, и она вопреки пересудам продолжает одевать сына в платья и сарафаны.

«Я за свободу самовыражения!» - говорит Терон, и она далеко не одинока во вседозволенном подходе к выбору детской одежды.

Ru.hellomagazine.com

493количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Сначала я хотел взорвать Таксим»: При аресте стамбульский террорист молил о пощаде – ФОТО - ВИДЕОПутин: «Российские проститутки – лучшие в мире» - ВИДЕОАмериканец лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты – ФОТОВлад Лисовец стал проводником по Баку для Андрея Беднякова – ФОТОПевец из Пакистана прервал концерт, чтобы спасти девушку от домогательств - ВИДЕОWarner Music Russia подает в суд на Бьянку за выступления в Азербайджане – ФОТО - ВИДЕОДед расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив егоВ Сеть попало видео пьяной Берен Саат и дурачившегося на камеру Халита Эргенча – ВИДЕОВ Украине впервые родился ребенок от трех родителейКаким будет выпуск программы Андрея Беднякова «Проводник» с участием Влада Лисовца? - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 января18:25 Рамиль Шейдаев остался в запасе18:12 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» был посвящен развитию навыков чтения – ВИДЕО17:56 Число погибших при теракте на военной базе в Мали достигло 47 - ОБНОВЛЕНО17:40 Джейхун Джавадов вернулся в строй17:32 Курс маната к доллару на четверг, 19 января17:24 Россия поставила в Армению грозное вооружение - ФОТО17:16 Путин назвал основную задачу российской экономики17:08 Ниджат Мухтаров и Камран Абдуллазаде о подготовке «Сумгайыта» - ВИДЕО17:00 Сын Шарлиз Терон становится все больше похож на девочку – ФОТО16:52 В Азербайджане создана новая организация по поддержке и просвещению молодых семей16:44 Бакинская полиция изъяла более 8 кг марихуаны16:30 Филип Озобич: «Надеюсь, мне позвонят в преддверии следующего матча сборной Хорватии» - ВИДЕО16:28 В Азербайджане будет усилена охрана памятников, обнаруженных в ходе строительных работ16:20 Трамп попросил отказавшихся прийти на его инаугурацию вернуть билеты16:04 Свидетель по «Делу Минсвязи»: «В тендерах побеждали только компании, принадлежавшие руководству министерства»