Очередной выпуск программы Андрея Беднякова «Проводник», выходящей в эфир на телеканале «Пятница», будет посвящен столице Азербайджана городу Баку.

В новом проекте «Проводник» А.Бедняков отправляется вместе со звездами в их родные края, где участники шоу рассказывают о себе самое сокровенное, интересное и неожиданное.

Проводником Андрея Беднякова по столице Азербайджана станет известный стилист и телеведущий бакинец Влад Лисовец – эфир программы «Проводник», посвященной Баку, состоится 24 января в 20:00 по бакинскому времени, а в самое ближайшее время в сети будет представлен анонс программы, который уже запущен на канале «Пятница».

Ф.В., И.А.

Фото: Instagram by @provodnik_provodnik